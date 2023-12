I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: polizia salva 33 vittime della tratta di esseri umani - La polizia del Sudafrica ha salvato 33 sospette vittime di tratta di esseri umani dopo averle rinvenute in una stanza a Benoni, nella provincia di Gauteng. Secondo quanto riferito dalla polizia in un comunicato, gli investigatori del KwaZulu-Natal stavano indagando sulle attività di una rete di trafficanti, dopo che un cittadino straniero era stato rapito a Springfield Park, sobborgo Durban, la scorsa settimana. "Le indagini hanno condotto gli agenti in una casa a Benoni e, in collaborazione con altre unità specializzate della polizia nazionale, l'edificio è stata perquisito e 33 vittime di sesso maschile sono state trovate stipate all'interno e un sospetto è stato arrestato", si legge in una nota. L'età delle vittime deve ancora essere confermata. Il sospettato comparirà presto in tribunale, ha aggiunto la polizia. (segue) (Res)