I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Niger-Usa: ambasciatrice FitzGibbon presenta credenziali al ministero degli Esteri di Niamey - L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Niger, Kathleen FitzGibbon, ha presentato le sue credenziali al ministero degli Esteri di Niamey. Lo riferisce l'emittente televisiva statale nigerina "Ortn". Il ministro degli Esteri nigerino Bakary Yaou Sangare ha affermato che la decisione segnala il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del governo a guida militare che ha preso il potere con un colpo di Stato a luglio. Gli Stati Uniti dispongono di circa 1.100 soldati nelle basi militari in Niger per combattere la minaccia rappresentata dai militanti islamici nella regione. Pur avendo annunciato la sospensione della cooperazione in materia di sicurezza e di alcuni aiuti finanziari in seguito al colpo di Stato dello scorso 26 luglio, Washington ha gradualmente cambiato posizione nel tentativo evidente di neutralizzare la crescente influenza della Russia nella regione. Sempre ieri una delegazione russa guidata dal viceministro della Difesa russo Junus-bek Yevkurov è arrivata a Niamey per tenere dei colloqui con la giunta militare golpista. (segue) (Res)