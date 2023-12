I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Bissau: presidente Embalò scioglie il parlamento dopo il presunto tentativo di golpe - Il presidente della Guinea-Bissau, Umarò Sissoco Embalò ha sciolto il parlamento, a seguito della crisi politica innescata con il tentativo di colpo di Stato sventato la scorsa settimana. Lo ha detto ai giornalisti un portavoce del governo. Giovedì nella capitale Bissau sono scoppiati scontri fra l'esercito ed alcuni elementi della Guardia nazionale che il governo prima e lo stesso presidente poi hanno attribuito ad un tentativo di golpe. Sabato il capo dello Stato, rientrato dalla Cop28 di Dubai, ha dichiarato che gli stessi scontri gli hanno "impedito di rientrare". "Devo dirvi che questo atto avrà gravi conseguenze", ha aggiunto, precisando che il tentato golpe è stato preparato prima delle celebrazioni del 16 novembre per commemorare l'anniversario delle Forze armate. La Guinea-Bissau ha subito almeno dieci colpi di Stato e tentativi di golpe da quando ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1974, l'ultimo dei quali denunciato lo scorso anno dallo stesso Embalò. In quell'occasione il presidente ha negato che si fosse trattato di un tentativo di destituirlo, sostenendo che obiettivo del commando armato fosse quello di uccidere lui, il primo ministro Nuno Gomes Nabiam ed altri membri del governo. Dopo la crisi politica generata, esattamente come oggi, maggio del 2022 Embalò ha sciolto il parlamento. Alle successive elezioni legislative, tenute a giugno scorso, l’opposizione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea nazionale, costringendo il presidente a una difficile convivenza. (Res)