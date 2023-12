I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: suonano sirene anti-razzo a Beersheba per la prima volta dall'11 novembre - Sono suonate le sirene d'allarme anti-razzo a Beersheba, la città più grande del deserto del Negev, e nelle comunità vicine, nel sud di Israele, per la prima volta dall'11 novembre scorso. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui finora non ci sono notizie di vittime, feriti o danni materiali. (segue) (Res)