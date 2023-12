© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Hamas in Libano, create avanguardie di operazione Alluvione al Aqsa - Il movimento di Resistenza islamica, la branca libanese del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, ha annunciato oggi la creazione delle avanguardie dell’operazione Alluvione al Aqsa, avviata lo scorso 7 ottobre contro Israele. In un comunicato, la branca libanese di Hamas ha invitato i giovani palestinesi "a unirsi al gruppo di resistenza” per “liberare Gerusalemme e la moschea di Al Aqsa". (segue) (Res)