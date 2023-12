© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministero Sanità Gaza, 15.899 morti, il 70 per cento sono donne e minori - E' salito a 15.899 il bilancio dei palestinesi morti dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, il 70 per cento dei quali sono donne e minori. Lo ha dichiarato oggi Ashraf al Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, all’emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", specificando che "le truppe israeliane hanno distrutto 56 istituzioni sanitarie, arrestato 35 membri del personale medico e reso completamente inagibile il sistema sanitario" a Gaza. Inoltre, Al Qudra ha invitato le Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale della sanità a "proteggere gli ospedali e le equipe sanitarie", oltre a garantire "un passaggio sicuro per l’ingresso delle forniture mediche, del carburante e l’uscita dei feriti". (Res)