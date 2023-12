© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: bassa incidenza di casi di Hiv e Aids, tasso allo 0,1 percento - L'Algeria è uno dei paesi dove si registrano meno casi di Hiv, con un tasso di prevalenza intorno allo 0,1 percento. Lo ha reso noto il ministro della Sanità algerino, Abdelhak Saihi, in un discorso tenuto in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, con lo slogan "Dare una leadership ai cittadini per un mondo senza Aids". Saihi nell’intervento ha sottolineato l’importanza del ruolo giocato dai singoli individui e della società civile nella lotta alla discriminazione e alla stigmatizzazione delle persone affette da Hiv, rinnovando "l’impegno del governo nel garantire finanziamenti per l'accesso universale e libero a tutti servizi sanitari, compresi test e cure per i pazienti affetti dalla malattia infettiva". Il ministro ha poi sottolineato la qualità del partenariato con il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'Hiv e Aids, un piano dell'Onu che intende prevenire la diffusione dell'Hiv e migliorare le aspettative e la qualità di vita delle persone sieropositive, affermando che il programma "ha permesso all'Algeria di compiere progressi significativi". Saihi ha inoltre confermato la volontà dell'Algeria di raddoppiare gli sforzi per sradicare la diffusione di questa malattia entro il 2030, nel quadro del Programma congiunto delle Nazioni Unite. (segue) (Res)