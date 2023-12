I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: generale Haftar riceve a Bengasi i notabili della tribù Tebu - Il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto a Bengasi una delegazione di sceicchi, notabili e anziani delle tribù Tebu, gruppo etnico sahariano di ceppo etiope che popola le regioni della Libia meridionale. Secondo una nota dell’Enl, Haftar “ha espresso gratitudine e apprezzamento per la visita, sottolineando l'autenticità e il coraggio del popolo delle tribù Tebu, che costituisce una parte significativa del tessuto sociale libico”. Il leader della Cirenaica ha inoltre evidenziato “il sostegno cruciale” dei Tebu “nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo”. La delegazione tribale, a sua volta, “ha rinnovato il proprio impegno per l'unità e la stabilità della Libia”, sottolineando il “pieno sostegno al progetto nazionale del Comando generale delle Forze armate libiche”, aggiunge la nota. Durante l'incontro, infine, “i partecipanti hanno lodato gli sforzi realizzati e in corso delle Forze armate libiche per mantenere la sicurezza e la stabilità, oltre a fornire una gamma di servizi essenziali nelle amate regioni meridionali della Libia”. Questo incontro, in realtà, si inserisce nel contesto delle fortissime tensioni tra i Tebu e le tribù arabe e berbere per il controllo della vastissima area desertica che confina con l'Algeria, il Niger ed il Ciad. Più di un rappresentante dei Tebu ha accusato l’Enl di sostenere i clan arabi degli Awlad Suleiman e di voler operare una pulizia etnica nelle città “nere” come Umm al Aranib, 250 chilometri a sud-est di Sebha. (segue) (Res)