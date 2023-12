I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Agricoltura, il sud contribuisce in maniera significativa alla crescita nazionale - Il ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale algerino, Youssef Chorfa, ha affermato che le zone meridionali dell'Algeria contribuiscono in modo significativo alla crescita del mercato nazionale, grazie alla produzione agricola. Lo ha spiegato oggi nel suo intervento di apertura alla Conferenza nazionale sugli investimenti agricoli nelle wilaya (le provincie) del sud, in cui ha sottolineato che “le zone meridionali contribuiscono con la produzione dell'11 per cento dei cereali, il 26 per cento degli ortaggi, il 32 per cento delle patate e il 98 per cento dei datteri". Chorfa ha inoltre confermato che il settore “ha ottenuto risultati positivi negli ultimi quattro anni, nonostante le molteplici crisi che il mondo ha vissuto, compresa quella sanitaria”. Tuttavia, ha aggiunto il ministro, "siamo ancora lontani dal raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, soprattutto per quanto riguarda le colture strategiche, a un livello che ci permetta di ridurre la fattura delle importazioni e le materie prime che gravano sulla bilancia dei pagamenti". Youssef Chorfa ha anche riaffermato il forte desiderio delle autorità superiori di fornire tutte le condizioni e le agevolazioni agli investitori e alle operazioni. (segue) (Res)