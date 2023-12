© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia- Emirati: incontro per attivazione comitato sanitario congiunto - Il ministro della Sanità tunisino, Ali al Murabit, ha discusso con l'omologo negli Emirati Arabi Uniti, Abdul Rahman bin Mohammed al Owais, sulle modalità per rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra i due paesi in campo sanitario e attivare il lavoro del comitato congiunto. L'incontro è avvenuto ieri, alla sessione di apertura della "Giornata della Salute" alla presenza del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28), a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il ministro tunisino ha anche incontrato l'omologo egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, con cui ha parlato dell'evacuazione dei palestinesi feriti per accoglierli nelle strutture pubbliche e private tunisine, in attuazione delle disposizioni del presidente Kais Saied. (Res)