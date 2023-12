I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: firmati con Cuba sette documenti d'intesa e cooperazione - Il presidente di Cuba, Miguel Diaz Canel ha firmato sette accordi d’intesa e cooperazione con la Repubblica islamica dell'Iran, in occasione della sua visita nel Paese mediorientale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, riferendo che i campi in cui le due nazioni amplieranno la cooperazione includono scienza e tecnologia, salute, agricoltura, energia ed estrazione mineraria, comunicazione e medicina. I documenti sono stati sottoscritti dal vicepresidente per la Scienza e la Tecnologia, Rouhalla Dehgani Firuzabadi, dal ministero dell'agricoltura Jihad, Mohammad Ali Nikbakht, e dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Sowlat Mortazavi. Diaz Canel ha iniziato la sua visita a Teheran ieri sera, la prima ufficiale di un leader cubano in Iran dopo 22 anni. L’ultima era stata quella dell'ex presidente cubano, Fidel Castro, nel 2001. "Cerchiamo di rafforzare le relazioni storiche tra due paesi che, da 40 anni, cooperano sulla base del rispetto reciproco. La mia visita mira a confermare la nostra amicizia con l'Iran e in questo contesto avviene la firma di sette accordi di cooperazione", ha dichiarato Diaz Canel. (segue) (Res)