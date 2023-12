© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Argentina: Netanyahu invita presidente Milei a visitare lo Stato ebraico - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato oggi il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, a visitare Israele. Lo ha riferito l'ufficio di Netanyahu in un comunicato, secondo cui i due ne hanno parlato in una "conversazione amichevole". Il premier israeliano si è congratulato con il presidente argentino per la sua recente vittoria, ringraziandolo per aver sostenuto Israele nella guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas. Netanyahu ha inoltre ringraziato Milei per la sua "promessa di spostare l'ambasciata di Argentina da Tel Aviv a Gerusalemme", ha aggiunto l'ufficio del premier. Il presidente eletto Milei ha sempre detto che Israele sarà, assieme agli Stati Uniti, il Paese di riferimento della politica estera argentina. (segue) (Res)