I fatti del giorno - America latina (4)

- Ue-Mercosur: Lula, Bruxelles decida se vuole o no un accordo equilibrato - Dopo quasi 23 anni di trattative, è venuto il momento che l'Unione Europea decida se è interessata o meno a un accordo "equilibrato" con il Mercato comune del Sud (Mercosur). Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Giovedì avremo un momento decisivo per i negoziati", ha detto Lula rimandando al vertice dei capi di Stato del blocco, in agenda a Rio de Janeiro. "Ho ribadito al cancelliere che aspettiamo di sapere dall'Ue ha interesse o meno nella conclusione di un accordo equilibrato". In "un contesto di frammentazione geopolitica, l'avvicinamento tra le nostre regioni sarebbe centrale per la costruzione di un mondo multipolare e per il rafforzamento del multilateralismo". (segue) (Res)