I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: Lula, crisi mondiali provano incapacità Onu di assolvere a suo compito storico - I tanti conflitti che stanno attraversando il pianeta sono prova dell'incapacità delle Nazioni Unite di far rispettare il "compito storico" loro assegnato. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, al termine del bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "I conflitti che stiamo vedendo non sono altro che prova dell'irrazionalità dell'essere umano", ha detto Lula citando - tra gli altri -, i conflitti in Europa dell'est e in Medio Oriente. "Tutto questo accade perché l'Onu non sta rispettando il ruolo storico per il quale è stata creata. L'Onu ha un consiglio di sicurezza di cui fanno parte stabile cinque Paesi. Nazioni che dovrebbero agire per mantenere la pace nel mondo. Ma sono i Paesi che producono più armi, i Paesi che vendono più armi e che fanno guerre senza passare dal vaglio del Cds. E quando il Consiglio esamina questioni che non interessano loro applicano il veto", ha sottolineato Lula. (Res)