I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fao: Lollobrigida, congratulazioni a Martina, sicurezza alimentare obiettivo centrale - "Desidero esprimere le più vive congratulazioni a Maurizio Martina promosso Deputy Dg della Fao. Ringrazio il direttore generale Qu Dongyu per averlo scelto tra i numerosi e autorevoli candidati a questo ruolo. La nomina di un italiano è motivo di orgoglio", dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Sono certo che continueremo a lavorare in sinergia, come fatto fino ad ora, per difendere e sostenere le nostre produzioni nazionali e garantire la sicurezza alimentare, obiettivo comune che richiede un crescente sforzo di tutte le nazioni e per il quale questa organizzazione ha un ruolo chiave", conclude. (segue) (Rin)