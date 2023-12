I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Urso, patto ha raggiunto obiettivo, non necessario prorogarlo - Il nostro obiettivo era contenere l'aumento dei prezzi e l'abbiamo raggiunto. Avendo raggiunto l'obiettivo, non credo sia necessario prorogare il trimestre anti-inflazione. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo permanente con le associazioni aderenti all'iniziativa del trimestre anti-inflazione. “L'inflazione è allo 0,8 per cento. Lo scorso anno era all'11,8 per cento. Siamo per la prima volta sotto la media dell'Ue e sotto il tasso di inflazione di Germania, Francia e Spagna. Facciamo meglio degli altri", ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: “Il nostro obiettivo era contenere i prezzi del carrello della spesa, dei beni alimentari, dei prodotti di più largo consumo. Ci siamo riusciti perché si sono ridotti di un terzo rispetto al settembre di quest'anno. L'altro obiettivo era anche rilanciare i consumi. I dati che abbiamo sono estremamente lusinghieri. Possiamo affrontare con più fiducia l'ultima fase del trimestre anti-inflazione, che è anche quello più promettente: quello dei consumi natalizi di fine anno”. Il ministro ha quindi evidenziato che se ci fosse la necessità, il governo è pronto certamente a riaprire il tavolo. (segue) (Rin)