I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam: finalizza acquisto rigassificatore da 5 miliardi di metri cubi destinato a Ravenna - A seguito del signing del 6 luglio 2022, Snam e Bw Lng hanno finalizzato l’acquisizione da parte del Gruppo Snam del cento per cento del capitale sociale di Fsru I Limited, società che detiene la proprietà dell’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante (Fsru – Floating, Storage and Regasification Unit) “Bw Singapore”, per un corrispettivo totale di circa 400 milioni di dollari (circa 367 milioni di euro). La Bw Singapore – spiegano in una nota congiunta – può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (Gnl) sia come Fsru. La nave, costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio di circa 170 mila metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione di circa 5 miliardi di metri cubi all’anno. La Fsru, al fine di garantire la massimizzazione dell'utilizzo della propria capacità di rigassificazione, sarà ubicata al largo delle coste di Ravenna, a circa otto chilometri di distanza dalla località costiera di Punta Marina. Si prevede che la Fsru inizi ad operare a Ravenna nel corso del 2025, dopo la conclusione dell’iter autorizzativo e regolatorio, nonché a seguito della finalizzazione dei lavori e delle opere necessarie per l’ormeggio della Fsru ed il collegamento della stessa alla rete di trasposto, peraltro, già intraprese da Snam. (Rin)