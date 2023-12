© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: il Bjp vince le elezioni in tre Stati su cinque e conquista l’intera “cintura hindi” - Il ciclo elettorale che ha coinvolto cinque Stati dell’India nel corso di novembre si è concluso a favore del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi. Gli scrutini, che si sono svolti tra ieri e oggi, hanno registrato la vittoria del partito dello zafferano in tre Stati su cinque, tra i quali i due con gli elettorati più grandi: il Madhya Pradesh e il Rajasthan, cui si aggiunge il Chhattisgarh. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione a livello centrale, ha conquistato il Telangana, ma ha perso in due Stati che governava, il Rajasthan e il Chhattisgarh, cedendoli proprio al Bjp. Su 28 Stati e otto Territori dell’Unione, ora il Bjp può vantarne 12: Madhya Pradesh, Rajasthan e Chhattisgarh si aggiungono a Uttarakhand, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, Goa, Assam, Tripura, Manipur e Arunachal Pradesh. Inoltre, in altri cinque governano forze dell’Alleanza nazionale democratica (Nda), di cui il Bjp è capofila. Il Congresso, invece, con il Telangana che si aggiunge al Karnataka e all’Himachal Pradesh, è a quota tre. Altri sette sono governati da forze che fanno parte della sua coalizione, l’Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano (India). Al di là di alcune sviste nei sondaggi e negli exit poll, la vittoria conferma la forza del Bjp, che stando alla situazione attuale parte da una posizione di favorito per le politiche del 2024, quando si voterà per la Camera del popolo, la camera bassa del parlamento centrale. Il Bjp appare ancora più solido nella cosiddetta “cintura hindi”, governando in tutti i suoi nove Stati: Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh e Uttarakhand. (segue) (Res)