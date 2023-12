© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Manipur, 13 morti in uno scontro tra gruppi etnici - Almeno 13 persone sono morte in un nuovo episodio di violenza etnica avvenuto oggi nello Stato indiano del Manipur, nel distretto di Tengnoupal. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo il quale le forze di sicurezza sono state avvisate di uno scontro tra due gruppi di militanti nel villaggio di Leithu e quando sono giunte sul posto hanno trovato i cadaveri. Il Manipur è stato scosso nei mesi scorsi da gravi violenze etniche. La comunità meitei, che costituisce il gruppo maggioritario ed è prevalentemente induista, ha chiesto al governo statale di essere riconosciuta come tribù e l’Alta corte del Manipur ha ordinato all’esecutivo di prendere in considerazione la domanda. Per protestare contro l’eventuale riconoscimento, contestato soprattutto dai kuki, che costituiscono il 16 per cento circa della popolazione statale e sono per lo più cristiani battisti, l’associazione studentesca All Tribal Student Union Manipur ha organizzato una “marcia della solidarietà tribale” il 3 maggio. La manifestazione è degenerata in scontri, attacchi a case e villaggi, incendi e saccheggi, con almeno 70 vittime. Le violenze, particolarmente intense per tre giorni, si sono poi attenuate senza tuttavia cessare del tutto. Secondo dati ufficiali aggiornati a settembre, gli scontri hanno provocato 175 morti (per due terzi kuki), 1.108 feriti, circa 5.000 incendi dolosi e oltre 60 mila sfollati. (segue) (Res)