- Nepal: premier Dahal, governo “aperto” a riconsiderare divieto TikTok - Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, ha dichiarato in un incontro odierno con i giornalisti che il bando di TikTok, la piattaforma cinese per la condivisione di video, potrebbe non essere definitivo. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post”. “Dopo aver ascoltato la reazione dell’opinione pubblica al divieto, ora sono aperto all'idea di regolamentare TikTok, proprio come stiamo pensando di regolamentare altre piattaforme social (…) Quello che possiamo fare è regolamentare la piattaforma attraverso le direttive 2023 sul funzionamento dei social network che il governo sta ultimando”, ha affermato il premier. Il Consiglio dei ministri ha preso la decisione di vietare TikTok il 13 novembre e il portavoce dell’esecutivo, il ministro della Comunicazione e della tecnologia informatica Rekha Sharma, l’ha annunciata senza precisare la data di entrata in vigore del divieto. Il giorno seguente, tuttavia, l’Autorità per le telecomunicazioni (Nta) ha emesso un avviso ai fornitori di accesso a internet ordinando il blocco di TikTok con effetto immediato. (segue) (Res)