Regno Unito: cancelliere Hunt respinge pessimismo sul futuro dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito ha una "caviglia slogata" piuttosto che una "gamba rotta". E’ l’immagine usata dal cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, per respingere il pessimismo nei confronti del futuro dell’economia del Paese. Parlando a una conferenza della Resolution Foundation, Hunt ha ammesso che, come altre economie avanzate, il Regno Unito è entrato in un periodo “di bassa crescita" dopo la crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, ha voluto ridimensionare il catastrofismo. Sebbene la produttività nel Regno Unito non sia aumentata tanto rapidamente quanto in altre economie, i tagli alle tasse annunciati nella dichiarazione autunnale contribuiranno a stimolare gli investimenti, ha spiegato. Il cancelliere ha inoltre segnalato l'ambizione di incrementare gli investimenti pubblici se l'economia dovesse migliorare ulteriormente. "Penso che sia davvero importante non perdere la fiducia in noi stessi" ha dichiarato Hunt. (Rel)