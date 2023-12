Senato: Licheri (M5s), tuteli sua immagine con decadenza cyberlobbista Gasparri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non passa giorno senza che sulla vicenda Gasparri non emergano nuovi e sempre più inquietanti particolari, come dimostra la puntata di ieri sera di 'Report'. Abbiamo attivato il Senato affinché su questa anomalia si faccia piena chiarezza. E lo abbiamo fatto a tutela dell'immagine e del prestigio dell'istituzione Senato, valori che dovrebbero stare a cuore a tutti senza distinzione tra maggioranza e opposizione". Lo afferma il senatore M5s, Ettore Licheri. "In un momento storico internazionale in cui le istituzioni parlamentari appaiono particolarmente fragili, non può passare il messaggio che in Italia c'è una persona che siede in Parlamento e contemporaneamente è portatore di interessi personali, per di più in settori delicatissimi come quello della sicurezza informatica. Ormai è incontrovertibile che Il capogruppo di Forza Italia non ha dichiarato consapevolmente il suo ruolo di presidente di una società che, attraverso i propri rappresentanti ufficiali e occulti vicini ad apparati stranieri, avrebbe rapporti diretti e indiretti con le nostre istituzioni. La sua non è stata una mera dimenticanza o un errore per distrazione. E' forte il dubbio che la sua presenza in commissione esteri e difesa non sia solo il frutto di una scelta politica, ma anche di una serie di convenienze personali. Ci aspettiamo - conclude - che la Giunta per le elezioni rimuova questa pericolosa incompatibilità, sancendo la decadenza del cyberlobbista Gasparri dal suo ruolo di senatore. Se Gasparri vuole agitare le sue carote lo faccia pure, ma fuori dalle istituzioni".(Rin)