Usa: da gruppi filo-iraniani attacchi hacker contro diverse organizzazioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse agenzie e organizzazioni statali statunitensi sono state colpite da attacchi informatici da parte di gruppi affiliati all’Iran. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che gli hacker hanno colpito diverse organizzazioni statali che utilizzano controllori logici programmabili, computer specializzati nella gestione e nel controllo dei processi industriali, prodotti da Unitronics, una società israeliana. Gli attacchi sono stati denunciati in un avviso emanato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), dall’Agenzia federale per la tutela dell’ambiente (Epa) e dall’Agenzia per la sicurezza cyber e delle infrastrutture (Cisa). Secondo le agenzie federali, gli hacker avrebbero colpito diverse organizzazioni in più Stati. Tra queste rientra l’Autorità municipale per la gestione delle risorse idriche di Aliquippa, in Pennsylvania, il cui presidente ha affermato che l’attacco risale al 25 novembre scorso. (Was)