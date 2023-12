Serbia-Kosovo: leader Partito liberal democratico incontra Kurti a Pristina, bisogna voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito liberal democratico serbo (Ldp), Cedomir Jovanovic, ha incontrato a Pristina il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo ha affermato lo stesso Jovanovic, in un messaggio sul social network X (ex Twitter), sostenendo che "non bisogna tacere sul Kosovo", che bisogna "dire la verità" e "prendere una strada diversa". Jovanovic ha sottolineato di aver detto la "verità" sul Kosovo più di 20 anni fa, motivo per cui è stato "etichettato come traditore". "Oggi molte più persone capiscono che ho fatto quello che dovevo, perché amo il mio popolo e perché so che non posso amare e augurare il bene ai serbi, senza avere la forza di amare gli albanesi del Kosovo e cercare di capirli", ha detto il leader del Ldp, aggiungendo di credere ora nella capacità della società serba di sostenere i cambiamenti politici di cui "abbiamo bisogno affinché tutti in Kosovo possano trovare la loro pace e noi il diritto a un nuovo inizio", ha aggiunto. Il leader politico guida la lista elettorale "Cedomir Jovanovic-Mora Drugacije" nelle elezioni parlamentari in Serbia del 17 dicembre. (Seb)