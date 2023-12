Ue: L. Fontana, riportare fiducia e speranza per dare ad Europa ruolo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo riportare fiducia e speranza per dare all’Europa un ruolo centrale e di guida in un mondo che è frammentato ed incerto”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto, presso l’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in occasione della seduta straordinaria della commissione Monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. “Mentre affrontiamo i gravi problemi e le minacce esterne che provano ad indebolire il nostro Continente, dobbiamo ricordare anche quello che ci indicava il grande Tommaso d’Aquino, che il male non è il contrario del bene, ma è la privazione del bene - ha proseguito la terza carica dello Stato -. Il compito per noi parlamentari sarà quello di non privare l’Europa del bene, ma al contrario lottare per esso con determinazione e serietà”.(Rin)