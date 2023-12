Taiwan: sondaggio, Partito democratico sfavorito alle elezioni parlamentari del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista democratico (Dpp), al potere a Taiwan, continua a dominare i sondaggi delle presidenziali del prossimo 13 gennaio, mentre risulta sfavorito nella tornata elettorale che sarà disputata per rinnovare il parlamento. È quanto si apprende da un sondaggio d'opinione pubblicato dalla piattaforma di notizie "My Formosa", condotto su 1.076 persone in ciascuna città e provincia di Taiwan. Il candidato del Dpp e attuale vicepresidente di Taiwan, Lai Ching-te, risulta in vantaggio nella corsa alla presidenza con il 36,6 per cento dei consensi. Seguono i candidati dei partiti d'opposizione, Hou Yi-ih per il Kuomintang (Kmt) e Ko Wen-je per il Partito popolare di Taiwan (Tpp), con il 30,5 e il 17,7 per cento delle preferenze. Dal sondaggio condotto il mese scorso, il sostegno nei confronti di Lai è aumentato di circa cinque punti. La tendenza a presentare le elezioni del 2024 come una scelta tra autocrazia e democrazia è infatti risultata particolarmente gradita agli elettori, che hanno espresso minor sostegno alla dicotomia tra guerra e pace con la Cina proposta dal Kuomintang. Nonostante la posizione di primo piano nei sondaggi, la stragrande maggioranza degli intervistati si è detta convinta di un deterioramento delle relazioni con la Cina in caso di vittoria di Lai e della sua vice, l'ex ambasciatrice di fatto a Washington Hsiao Bi-khim. Benché il Dpp continui a risultare favorito nella corsa alla leadership dell'isola, il Kmt continua a guidare i sondaggi nelle elezioni parlamentari che verranno disputate in concomitanza alle presidenziali. Il 32,1 per cento degli intervistati ha infatti espresso sostegno al partito guidato da Eric Chu, mentre solo il 29,5 per cento ha espresso sostegno ai candidati del Dpp. Il 7,5 per cento dei partecipanti al sondaggio ha espresso la propria preferenza per il Tpp, mentre il tre per cento per altri partiti minori o indipendenti.(Cip)