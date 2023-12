Fvg: assessore Finanze, in due anni investimenti aumentati del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due anni la regione Friuli Venezia Giulia ha aumentato del 40 per cento gli investimenti, considerati "incentivo principale dell’azione politica e amministrativa". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo a Udine a un incontro sul nuovo codice dei contratti pubblici. "I dati del rendiconto 2021 della Regione segnalano che lo stanziamento finale del titolo 2 di spesa è incrementato del 17 per cento circa rispetto al 2020. Nel rendiconto successivo, quello del 2022, si aggiunge un ulteriore incremento del 21 per cento rispetto al 2021. In altre parole - ha spiegato Zilli - in soli due anni le dotazioni per gli investimenti sono aumentate di oltre il 40 per cento. Incremento che sarà ulteriormente rafforzato in chiusura dell'esercizio 2023". Secondo l’assessore, a rendere possibile tale crescita è stata innanzitutto la rinegoziazione del contributo alla finanza pubblica dell'autunno 2021, accompagnata da un incremento del gettito tributario "che dimostra la notevole capacità di reazione che la comunità regionale ha avuto nel fronteggiare la crisi economica e sanitaria del 2020 e la prudente gestione finanziaria della Giunta regionale, attenta a valorizzare la ripresa in direzione delle misure di crescita e sviluppo del territorio". Occasioni di investimento sono nate anche dalla programmazione dei fondi di coesione europei e nazionali: Fesr, Fsc e Pnrr. "Fondi importanti, che per essere messi a terra necessitano di iter snelli, semplificati e veloci, per rispettare tempi e scadenze, e per raggiungere quindi il target finale", ha concluso l’assessore. (Frt)