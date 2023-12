Ue: L. Fontana, istituzioni parlamentari siano solido punto riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "É evidente a tutti che viviamo in un periodo complesso. Ci sono purtroppo guerre alle nostre porte, con conseguenti effetti sul piano economico e sugli equilibri internazionali. È proprio in momenti così difficili che le istituzioni - e in particolare quelle parlamentari - devono rappresentare un solido punto di riferimento". Lo ha affermato detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto, presso l’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in occasione della seduta straordinaria della commissione Monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "Le Assemblee rappresentative della volontà popolare possono e devono dare un supporto fondamentale ai governi per trovare soluzioni condivise, in particolar modo nei momenti di crisi - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. È quanto stanno facendo sia i Parlamenti nazionali sia le Assemblee parlamentari internazionali". (Rin)