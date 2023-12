Venezia: dipartimento Management Ca' Foscari accreditato Equis tra migliori business school al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha ottenuto l'accreditamento internazionale Equis che gli è stato rilasciato dall'European Foundation for Management Development. Questo riconoscimento, che viene attribuito solo all'1 per cento delle Business School al mondo assegna al dipartimento il nome a livello internazionale di Venice School of Management (Vsm). "Questo importante traguardo rafforza la tradizione cafoscarina di studi sulle competenze manageriali e imprenditoriali, riconoscendone alti livelli di qualità e innovazione, pari a quelli delle migliori Business School internazionali - ha commentato la rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello -. Grazie a questo riconoscimento punteremo a espandere la dimensione internazionale del nostro Ateneo, favorendo ulteriormente le opportunità di scambio e di mobilità per le nostre studentesse e i nostri studenti, l'attrazione di docenti, la cooperazione nella ricerca. Un risultato che attesta la qualità della nostra formazione e della nostra capacità di creare innovazione e connessioni con il territorio al pari delle più importanti università del mondo, e ciò deve renderci fieri e fiduciosi rispetto alle nostre potenzialità e alla qualità del sistema universitario italiano", ha concluso. (Rev)