Santa Barbara: Ronzulli (FI), grati a Vigili del fuoco presidio di sicurezza

- "Sono un presidio indispensabile per l'incolumità dei cittadini, intervengono con coraggio e spirito di servizio ovunque ci sia bisogno di aiuto, per soccorre e salvare vite umane, e mettere in sicurezza i territori che rappresentano un pericolo per la popolazione. Oggi, il nostro pensiero e la nostra gratitudine va ai Vigili del fuoco, nel giorno di Santa Barbara, la loro patrona e protettrice". Lo afferma la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (FI). (Rin)