Ue: L. Fontana, compito commissione Monitoraggio è di particolare importanza

- "Il compito affidato alla commissione Monitoraggio è di particolare importanza, perché essa è chiamata a verificare il rispetto da parte dei Paesi membri degli obblighi che si sono assunti entrando nel Consiglio d’Europa". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto, presso l’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in occasione della seduta straordinaria della commissione Monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "Ed è un monitoraggio costante, grazie al quale è possibile esaminare lo stato di salute delle nostre democrazie - ha continuato la terza carica dello Stato -. In particolare, nelle giornate di oggi e di domani analizzerete le relazioni sul rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e della democrazia da parte, tra gli altri, dell’Azerbaijan, dell’Armenia, della Serbia e dell’Albania. Sono Paesi cruciali per gli attuali equilibri geopolitici: non solo europei, ma mondiali. I risultati delle vostre analisi potranno costituire uno strumento prezioso anche per le istituzioni europee, per le loro valutazioni sul processo di adesione dei paesi candidati. Questo strumento - ha concluso Fontana - crea una preziosa sinergia tra le principali organizzazioni attive nel continente europeo e dimostra l’unità di intenti e di visione, indispensabili in questa fase storica". (Rin)