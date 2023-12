Medio Oriente: "no antisemitismo, no terrorismo", comunità ebraiche invitano a manifestazione per martedì 5 a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Victor Fadlun presidente della Comunità Ebraica di Roma invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione “No all’Antisemitismo no al Terrorismo” che si svolgerà domani, martedì 5 dicembre alle ore 19 in Piazza del Popolo, per dire no a ogni forma di oltranzismo, per difendere e ribadire i diritti costituzionali di libertà di religione, di pensiero e parola. Da sempre, si legge nella nota, gli ebrei italiani fanno parte del tessuto sociale del paese arricchendolo con una cultura millenaria e nel rispetto di ogni compagine sociale, culturale, politica e religiosa. Un appello a partecipare con convinzione all'iniziativa è arrivato anche dalla senatrice Liliana Segre: "Si pensa sempre che sia finita, che il mondo sia andato avanti. E invece si devono rivedere ebrei braccati e uccisi in quanto ebrei; chiamati a discolparsi in quanto ebrei; indotti a nascondersi in quanto ebrei", ha detto. (Com)