Ucraina: arrestato gruppo che cercava di vendere alla Russia pezzi di ricambio per caccia

- Le forze dell'ordine ucraine hanno sventato le attività di un gruppo di persone a Dnepr che cercavano di vendere alla Russia pezzi di ricambio per i caccia MiG-29 per un valore di oltre 10 milioni di grivnie (252,2 mila euro). Lo ha riferito il Servizio sicurezza ucraino (Sbu). In particolare, le persone arrestate intendevano fornire alla Russia aviatori generatori e altri pezzi da ricambio che sono stati rubati in precedenza da uno stabilimento ucraino nel 2019. Il gruppo ha poi pubblicato su un sito specializzato un annuncio pubblicitario che ha attirato l'attenzione delle forze russe. È stata avviata un'indagine per chiarire tutte le circostanze del crimine. Lo Sbu ha aggiunto che i detenuti rischiano fino a 12 anni di reclusione. (Kiu)