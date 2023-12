Cultura: premiati studenti concorso audiovisivo ideato da Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio nella cultura d’impresa attraverso il linguaggio dei filmati industriali e della narrazione audiovisiva: è il progetto “Dall’impresa allo schermo. Videoracconti e storie in forma breve”, ideato da Confindustria con il suo archivio storico - biblioteca, dal dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’università degli studi di Roma La Sapienza con la biblioteca di letteratura e cultura d’impresa BiblhuB, dalla Liuc con l’archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa e da Unindustria, che partecipa con il premio dilm Impresa. Lo si legge in una nota di Confindustria. Oggi a Roma, presso il centro congressi dell’università La Sapienza, si è tenuta la cerimonia di premiazione, che ha ospitato anche la tavola rotonda “Dialoghi interdisciplinari sull’impresa”, con i rappresentanti del mondo dell’università, delle imprese e della comunicazione. L’edizione 2023 del concorso, che si è svolta nell’ambito di una masterclass dedicata ai giovani studenti universitari del corso di laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa, aveva l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’associazionismo imprenditoriale a quello delle Università e del settore della comunicazione. È andata in questa stessa direzione la scelta di inserire la cerimonia nell’ambito del calendario di eventi nazionali della 22esima settimana della cultura d’impresa di Confindustria. Una manifestazione che, giunta alla ventiduesima edizione, celebra e diffonde i valori del patrimonio imprenditoriale italiano. (segue) (Com)