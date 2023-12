Cultura: premiati studenti concorso audiovisivo ideato da Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio sulla storia dell’impresa raccontata dal corto e dalla sua capacità di trasmetterne i valori, la giuria d’onore, presieduta dal regista Luca Lucini, e composta da Raffaele Langella, Giampaolo Letta, Alberto Marinelli, Federico Visconti, Bianca Imbembo e Mario Sesti, ha assegnato il primo premio a “Una giacca rossa” del gruppo UniCredit 3. La motivazione espressa dai giurati è stata la seguente: “Con la disinvoltura di un accorto narratore, individua un punto di vista inedito attraverso il quale mettere in luce, sottolineare e soprattutto comunicare, fini e peculiarità d'impresa con precisione ed economia di mezzi”. Alla premiazione sono intervenute le aziende che hanno partecipato al progetto – Almaviva, Edison-fondazione eos, Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit – e gli esperti del settore della comunicazione e dell’audiovisivo come D-hub studios, Spencer and Lewis, Onstream studio, Bendo, che hanno accompagnato il percorso ideativo e realizzativo degli studenti. Un’occasione importante per i ragazzi che, in questo modo, hanno avuto l’opportunità di approfondire tutte le fasi di lavorazione un corto ideato per le piattaforme social, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla promozione. Uno stage presso una delle aziende partner della Masterclass è il premio che si è aggiudicato ciascun componente del gruppo salito sul gradino più alto del podio. Inoltre, il video vincitore entra di diritto tra quelli che concorrono al voto della giuria popolare del premio film impresa edizione 2024, l’evento di Unindustria dedicato ai filmati industriali, presieduto da Giampaolo Letta e con la direzione artistica del critico cinematografico Mario Sesti. La sua prima edizione si è svolta proprio quest’anno e porta la firma delle numerose aziende italiane che, attraverso video e documentari, hanno contribuito alla promozione degli strumenti dell’arte del cinema e dei valori della cultura d’impresa. (Com)