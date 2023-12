Croazia: continuano proteste degli allevatori insoddisfatti da misure contro peste africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua per il 13mo giorno di fila la protesta degli allevatori di suini in Croazia, soprattutto in Slavonia e Baranja, iniziata a causa delle misure inadeguate adottate dal governo per il contrasto alla peste suina africana. Lo ha riferito la stampa locale, secondo cui gli allevatori non si accontentano dell'accordo con il ministero dell'Agricoltura su nove delle dodici richieste avanzate e le ultime misure di aiuto economico. I manifestanti chiedono la possibilità di macellare nelle proprie strutture e vendere i maiali sani entro la fine dell'anno. Il primo ministro Andrej Plenkovic ha ribadito ieri che le misure adottate sono l'unico modo per combattere la peste suina africana e ha aggiunto che l'epidemia è ora al livello più basso. "Il governo ha fatto tutto quello che doveva fare. Non siamo l'unico Paese ad avere la peste suina africana. Abbiamo risarcito gli allevatori di suini e li risarciremo in futuro. Ancora per qualche giorno dobbiamo comportarci in modo serio e responsabile", ha detto Plenkovic. Il premier ha ricordato l'aiuto una tantum di 600 euro per l'acquisto di mezzene di maiale, per la quale sono stati stanziati 900 mila euro, e il programma di sostegno statale agli allevatori più colpiti, al fine di compensare le perdite per l'abbattimento di capi di bestiame deciso nel fine settimana dall'esecutivo. Plenkovic ha affermato che la protesta è di matrice "politica" e vi partecipano "diversi partiti di estrema destra, per essere visibili alle elezioni del prossimo anno". (Seb)