Lazio: prima lezione moduli patentino digitale organizzata da Corecom

- Si è tenuta venerdì 1 dicembre la prima lezione dei moduli per il Pa.Di, patentino digitale, organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Lazio in collaborazione con il Consiglio Regionale, l'Assessorato alla Scuola, il Garante dell'Infanzia, l'Ufficio Scolastico Regionale e il coordinamento scolastico A-Rete. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Per l'occasione - prosegue la nota - agli oltre 10 mila studenti del Lazio che hanno partecipato in video conferenza all'evento, sono stati portati i saluti istituzionali dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e della presidente del Corecom Lazio, Maria Cristina Cafini. Anche La direttrice Generale dell'Usr, Anna Paola Sabatini, ha portato i suoi saluti. All'incontro - conclude la nota - hanno partecipato, in qualità di formatori, Alfredo Cirillo, Antonella Gazzellone e iMarino D'Amore. (Com)