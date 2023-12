Napoli: Granisso (Tea Tek), fare ponte con Università e quartiere per essere fabbrica di opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo di dare una prospettiva al territorio, cercando sempre di innovare con il nostro green innovation lab, quindi di fare da ponte tra la scuola, l'Università e il quartiere, in modo che la nostra fabbrica sia la fabbrica del futuro, che genera opportunità lavorative grazie al substrato che c'è qui di scuole e università che devono poi valorizzare i nostri giovani che non devono andar più fuori ma possano avere la possibilità di lavorare sul territorio”. E’ l’auspicio di Felice Granisso, ceo di Tea Tek in occasione della conferenza stampa tenutasi stamattina nello stabilimento ex Whirlpool in via Argine, per illustrare gli strumenti di sostegno finanziario che Intesa Sanpaolo ha attivato per il progetto ‘Italian Green Factory’, la newco del gruppo Tea Tek che ha rilevato il sito industriale dell’ex Whirlpool per la sua reindustrializzazione. Granisso ha spiegato che a gennaio inizierà l’abbattimento del primo dei due grossi capannoni che vanno ricostruiti. “Contiamo dai 18 ai 24 mesi di abbattere lo stabilimento e di ricostruirlo. Speriamo di avviare i lavori di abbattimento ai primi di gennaio e di dare corso all'esecuzione delle opere dopo un paio di mesi. Qui produrremo componentistica per il settore green e il settore fotovoltaico. Daremo occupazione alle 295 persone che hanno aderito e che oggi sono dipendenti di Italian Green Factory”, ha aggiunto.(Ren)