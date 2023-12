Ue-Regno Unito: dal primo gennaio Londra parteciperà al programma di ricerca Horizon Europe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal prossimo primo gennaio il Regno Unito diventerà un Paese associato al programma Horizon Europe. I suoi ricercatori potranno partecipare a questo programma di ricerca e innovazione dell'Ue alle stesse condizioni dei ricercatori di altri Paesi associati e avranno accesso ai finanziamenti relativi. Come si legge in una nota della Commissione europea, il Comitato specializzato Ue-Regno Unito ha completato l'ultimo passaggio sulla partecipazione al programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea, adottando l'accordo politico sull'associazione del Regno Unito a Horizon Europe e alla componente Copernicus del programma spaziale. "L'associazione del Regno Unito a Horizon Europe approfondirà le relazioni dell'Ue con il Regno Unito nel campo della ricerca e dell'innovazione, riunendo le comunità di ricerca per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la trasformazione digitale e la salute", si legge ancora nella nota. Il protocollo di associazione adottato dal Comitato è parte integrante dell'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito. Secondo l'accordo, il Regno Unito contribuirà al bilancio dell'Ue per circa 2,43 miliardi di euro all'anno in media per la sua partecipazione a Horizon Europe e per circa 154 milioni di euro per la partecipazione a Copernicus. (Beb)