Camera: domani e mercoledì audizioni su rappresentanza interessi, Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, separazione carriere magistratura

- Domani, martedì 5 dicembre, alle ore 13.30, la commissione Affari costituzionali della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi, svolge in videoconferenza l'audizione di Elisabetta Catelani, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa. Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sullo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, svolge le seguenti audizioni: ore 14 Enrico Sarcinelli, sindaco del comune di Spilimbergo (in videoconferenza), Lanfranco Sette, sindaco del comune di Latisana, Franco Lenarduzzi, sindaco del comune di Ruda (in videoconferenza); ore 14.30 Salvatore Spitaleri, già componente della Commissione paritetica per la Regione Friuli-Venezia Giulia (in videoconferenza); ore 14.50 Donino Favot, presidente di Anci Friuli Venezia Giulia (in videoconferenza). Mercoledì 6, alle ore 15, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, l'audizione di Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta, già professore presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi "Milano Bicocca". Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)