Sudafrica: elezioni generali, Corte suprema respinge ricorso candidati indipendenti su assegnazione seggi

- La Corte suprema del Sudafrica ha respinto un ricorso presentato da candidati politici indipendenti sul modo in cui verranno assegnati i seggi parlamentari nelle elezioni generali del prossimo anno. L'Associazione dei candidati indipendenti aveva sostenuto che riservare la metà dei 400 seggi ai partiti politici violasse i diritti degli indipendenti all'uguaglianza e alla partecipazione politica. In una sentenza pubblicata oggi, tuttavia, la Corte costituzionale ha confermato la validità della legge, sostenendo che le limitazioni ai candidati indipendenti siano giustificate al fine di promuovere la rappresentanza dei partiti in parlamento. Le elezioni generali si terranno in Sudafrica nel maggio del 2024 per eleggere una nuova Assemblea nazionale e le assemblee provinciali. Saranno le settime elezioni a suffragio universale nel Paese dalla fine dell'era dell'apartheid, nel 1994. Sin dalle prime elezioni post-apartheid del 1994, il Congresso nazionale africano (Anc) detiene la maggioranza dei seggi nell’Assemblea nazionale.(Res)