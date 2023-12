Sanità: Valeriani (Pd), nel Lazio poche vaccinazioni anti-Covid, accelerare su programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio "è tra le regioni con la percentuale più bassa di vaccinazioni anti Covid" per questo "ho presentato un'interrogazione al presidente Francesco Rocca per conoscere quali iniziative intende promuovere al fine di incrementare il numero dei vaccinati". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd del Lazio, Massimiliano Valeriani. "La Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi ha lanciato l'allarme per le percentuali di vaccinazione anti-Covid molto basse. In particolare, sono le regioni del sud e il Lazio a registrare numeri molto preoccupanti: una situazione pericolosa che ha già portato a un aumento del 24 per cento della mortalità da Covid con una proiezione paventata di circa 15 mila vittime. Le cause della ripresa del virus sono attribuite dalla Federazione medica alla completa assenza di una reale programmazione e organizzazione di una campagna di vaccinazione da parte del sistema di prevenzione - aggiunge -, a cui si accompagna un silenzio informativo interrotto solo da messaggi confusi e contraddittori, che amplificano la disattenzione dei cittadini, soprattutto delle persone più anziane e più fragili". (segue) (Com)