Sanità: Valeriani (Pd), nel Lazio poche vaccinazioni anti-Covid, accelerare su programmazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio "è tra le regioni con la percentuale più bassa di vaccinazioni: per questo – sottolinea Valeriani – ho presentato un'interrogazione al presidente Francesco Rocca per conoscere quali iniziative intende promuovere al fine di incrementare il numero dei vaccinati. La campagna di comunicazione della amministrazione regionale è evidentemente passata inosservata, avendo prodotto risultati molto scarsi. È fondamentale che il presidente Rocca cambi marcia e acceleri sulla programmazione e organizzazione delle vaccinazioni anti-Covid con l'obiettivo di scongiurare una ripresa della pandemia e la conseguente congestione degli ospedali, insieme al rischio di una crescita della mortalità nel Lazio", conclude. (Com)