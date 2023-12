© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno della celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del fuoco, rinnoviamo la nostra stima e riconoscenza nei confronti di questi eroi in divisa che, con coraggio e dedizione, sono sempre in prima linea per tutti noi. L'Italia vi ringrazia per lo straordinario lavoro che giornalmente portate avanti". Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. (Rin)