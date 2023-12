Camera: domani e mercoledì audizioni Onu su sostegno pace, Aoi su Gaza, Del Re sul Sahel, giornalista Pieranni su indo-pacifico e industrie elettroniche su terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 5 dicembre, alle ore 13.30, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione della segretaria generale aggiunta nel dipartimento delle politiche e del sostegno alla pace delle Nazioni unite per il sostegno alla pace, Elizabeth Mary Spehar. Alle 14.30 l'audizione di rappresentanti di Aoi - Cooperazione e solidarietà internazionale, sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi e sull'azione svolta dalla cooperazione. Mercoledì 6 dicembre, alle ore 8.45, l'audizione di Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel. Alle ore 14, il Comitato permanente sulla politica estera per l'indo - pacifico, istituito presso la commissione Esteri, in merito all'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico, svolge l'audizione di Simone Pieranni, giornalista. Alle 15, il Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile, istituito anch'esso presso la stessa Commissione, in merito all'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, svolge l'audizione di rappresentanti della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (Anie Federazione). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)