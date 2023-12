Camera: domani e mercoledì audizioni su trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 5 dicembre, alle ore 13.45, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, svolge le seguenti audizioni: Soluzioni per il sistema economico (Sose) spa; Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (in videoconferenza); Roma - Servizi per la mobilità srl (in videoconferenza); Osservatorio regionale sui trasporti del Lazio (in videoconferenza); Filt Cgil (in videoconferenza), Fit-Cisl (in videoconferenza), Uil trasporti (in videoconferenza), Ugl autoferrotranvieri, Faisa Cisal e Orsa trasporti (in videoconferenza). Mercoledì 6, alle ore 14.30, audizione in videoconferenza dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, dell'Azienda regionale sarda trasporti (Arst) spa e dell'Ente autonomo Volturno srl (Eav Campania). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)