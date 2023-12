Camera: domani e mercoledì audizioni su emergenza pronto soccorso e codice medicinali a uso umano in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 5 dicembre, alle ore 14, la commissione Affari sociali della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, svolge in videoconferenza l'audizione di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (Cergas) e del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (Crea Sanità). Mercoledì 6, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e della proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano: ore 15 All.Can Italia; ore 15.20 Omeoimprese; ore 15.40 Simona Gamba, docente di Scienza delle finanze all'Università degli Studi di Milano, Laura Magazzini, docente di Econometria presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; ore 16 Forum per le disuguaglianze e disabilità. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)