Parlamento: domani audizione Villone su diritti civili e sociali

- Domani, martedì 5 dicembre, alle ore 14, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge l'audizione del professor Massimo Villone, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)