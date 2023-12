Speciale difesa: Ucraina, viceministro Difesa, questo mese l'esercito riceverà un numero maggiore di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di dicembre le forze ucraine riceveranno un numero significativamente maggiore di droni. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa ucraino, Ivan Gavriliuk, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc". "Recentemente abbiamo ricevuto risorse aggiuntive. Pertanto, a dicembre, le Forze armate ucraine riceveranno più droni. Spero che il quadro sul campo di battaglia cambierà", ha detto il viceministro ucraino. Gavriliuk ha anche evidenziato la necessità di aumentare non solo la produzione nazionale di droni, ma anche la produzione di mezzi di guerra elettronica. "Stiamo intensificando sempre di più le attività delle industrie interne (...) abbiamo fatto il massimo sforzo e abbiamo stanziato il massimo delle possibili risorse finanziarie per questo", ha aggiunto Gavriliuk. (Kiu)