Sardegna: da Progressisti proposta legge per scelta candidato presidente con primarie

- Il candidato presidente della Regione deve essere scelto attraverso il metodo delle primarie. Lo chiedono i consiglieri regionali del Gruppo dei Progressisti (Francesco Agus, Massimo Zedda e Gianfranco Satta) che hanno depositato una proposta di legge per l’attuazione dell’art. 8 della Legge Statutaria n.1 del 2013 che dispone l’obbligo per ogni coalizione di indicare il proprio candidato attraverso la partecipazione democratica dei propri elettori. «E’ una previsione legislativa rimasta finora lettera morta perché sottovaluta dalle forze politiche e mai posta in modo così forte all’interno delle coalizioni – ha detto Massimo Zedda – la nostra è una proposta semplice, di soli 3 articoli, che chiede l’applicazione in via transitoria della norma in attesa che il Consiglio elabori una specifica disciplina». I Progressisti chiederanno la discussione della proposta con carattere d’urgenza, come previsto dall’articolo 102 del Regolamento: "Il Consiglio è obbligato a pronunciarsi – ha affermato Zedda – se i candidati venissero scelti senza le primarie il rischio è mandare sub iudice le prossime elezioni regionali. Qualsiasi cittadino sarebbe legittimato a presentare ricorsi per la mancata applicazione della legge, anche prima delle elezioni". (segue) (Rsc)